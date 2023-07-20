У мереживній сукні та перлах: рідкісний вихід королеви Єлизавети II

Королева Єлизавета II завжди любила кінні змагання. У перші роки свого правління часто відвідувала їх у компанії своєї матері Єлизавети Боуз Лайон або, як її ще називали, королеви-матері.

Це фото було зроблено цього дня, 20 липня 1955 року, Єлизавета правила вже три роки. Цього дня монархиня разом із матір'ю відвідали лондонський стадіон "Вайт Сіті", щоб подивитися Міжнародне кінне шоу.

Королева вручала нагороди на шоу, яке спонсорується Британським кінним товариством, покровителькою якого вона була.

Одягнена цього дня 29-річна королева була в ажурній білій сукні з короткими рукавами та квадратним декольте, високих білих рукавичках та взута у білі босоніжки на підборах. На шиї у королеви було перлинне намисто, у вухах сережки-висячки з перлів, а в руці невелика сумка на короткій ручці. У Єлизавети було гарне укладання кучерями та макіяж.

Королева Єлизавета II з мамою / Фото: Associated Press

Королева-мати була у вечірній сукні з рюшами і хутряною горжеткою на плечі. Вона також одягла перлинну прикрасу, а волосся зібрала в зачіску.

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