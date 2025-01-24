У мереживній сукні та прикрасах Chopard: герцогиня Софі відвідала прийом

23 січня Софі відвідала музичну вечерю Королівського корпусу армії у казармах Гібралтару в Кемберлі. Її Високість прибула на урочистість у молочно-білій мереживній максісукні від Erdem з прозорими рукавами та поясом на талії, доповнивши образ підвіскою з рожевого золота з діамантами від Chopard, сережками-цвяшками з цього ж комплекту та браслетом теж від Chopard.

Герцогиня Единбурзька Софі / Фото: Getty Images

В руках герцогиня тримала сріблястий клатч Anya Hindmarch – це той самий бренд, який Софі та інші члени королівської родини дуже люблять. Вперше Софі була помічена з цим клатчем п'ятнадцять років тому 2010-го на весіллі шведської спадкової принцеси Вікторії та Даніеля Вестлінга.

Софі та принц Едвард, 2010 рік / Фото: Getty Images

Її волосся було розпущене і об'ємно укладене, а на обличчі був макіяж.

Нагадаємо, раніше цього тижня Софі відсвяткувала 60-річний ювілей, і ми ділилися з вами цікавими фактами про герцогиню.

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