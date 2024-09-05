У мереживній сукні та сатинових човниках: королева Мері відвідала церемонію

Королева Мері була одягнена в біло-синю мереживну сукню довжини міді від бренду Moss & Spy, взула темно-сині шовкові туфлі-човники Gianvito Rossi і взяла із собою синій клатч Prada із застібкою з каменю. На зап'ястях у королеви було по кілька браслетів – золотих і з камінням, у вухах сережки-висячки з діамантами, волосся гарно укладене хвилями, а на обличчі макіяж у натуральних відтінках.

Королева Мері / Фото: Getty Images

В Instagram данської королівської родини опублікували кілька знімків із заходу.

"Сьогодні ввечері в Копенгагені були відзначені данські дослідження світового рівня. Її Величність королева вручила премію Фонду Карлсберга за дослідження 2024 року. Нагороди покликані віддати шану двом дослідникам, які зробили внесок у данські фундаментальні дослідження на міжнародному рівні. Лауреатами премії в цьому році - археологиня Рубіна Раджа та біохімік Йеспер Квалманн Швейструп", — зазначили у блогу.

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Раніше, нагадаємо, королева Мері демонструвала образ у сукні з квітами та краплеподібним вирізом. У такому луку дружина короля Данії Фредеріка X була зазнімкована на їхньому новому портретному фото.

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