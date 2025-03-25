У мереживній сукні та тіарі: королева Матильда сяяла на банкеті у палаці

Король Філіп та королева Матильда влаштували державний банкет для президента Сінгапуру Тармана Шанмугаратнама та його дружини Джейн Іттогі Шанмугаратнам.
Банкет відбувся у королівському замку Лакен у Брюсселі. Її Величність королева Матильда прибула на бенкет у красивій мереживній сукні нюдового кольору з прозорими рукавами, а образ королева доповнила тіарою, сережками-люстрами, браслетом на зап'ясті та новою каблучкою з великим діамантом. Також Матильда зробила укладання та легкий макіяж.
Король Філіп одягнувся у військову форму, президент Сінгапуру був у чорному фраку, білій сорочці і з білою краваткою-метеликом, а його дружина в гарному бордовому мереживному вбранні.
Нагадаємо, на церемонії привітання вчора вдень у Брюсселі королева Матильда з'явилася в улюбленій рожевій сукні.
Читайте також: