У мереживній сукні та тіарі: королева Матильда сяяла на банкеті у палаці

Король Філіп та королева Матильда влаштували державний банкет для президента Сінгапуру Тармана Шанмугаратнама та його дружини Джейн Іттогі Шанмугаратнам.

Банкет відбувся у королівському замку Лакен у Брюсселі. Її Величність королева Матильда прибула на бенкет у красивій мереживній сукні нюдового кольору з прозорими рукавами, а образ королева доповнила тіарою, сережками-люстрами, браслетом на зап'ясті та новою каблучкою з великим діамантом. Також Матильда зробила укладання та легкий макіяж.

Король Філіп одягнувся у військову форму, президент Сінгапуру був у чорному фраку, білій сорочці і з білою краваткою-метеликом, а його дружина в гарному бордовому мереживному вбранні.

Королева Матильда та король Філіп із президентом Сінгапуру та його дружиною у Брюсселі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на церемонії привітання вчора вдень у Брюсселі королева Матильда з'явилася в улюбленій рожевій сукні.

Бельгійська королівська пара вітала президента Сінгапуру / Фото: Getty Images

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