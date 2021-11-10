У мереживній сукні та улюбленій тіарі: згадуємо вечірній образ принцеси Діани під час туру до США

У листопаді 1985 року принц Чарльз та принцеса Діана здійснювали офіційний візит до США.
Днем раніше ми розглядали фотографії принцеси Діани та принца Чарльза під час прийому у Білому домі. Того дня їх приймали президент Рональд Рейган та перша леді Ненсі Рейган.
Наступного дня після прийому принц Чарльз та принцеса Діана здійснили поїздку до Національної галереї мистецтв у Вашингтоні, після чого були присутні на пресконференції. Одягнена 24-річна Діана була білий подовжений блейзер із чорним коміром, смугасту кофту під низом та плісовану спідницю.
На голові у принцеси був крислатий капелюх, у вухах її знамениті сережки з сапфірами, які Чарльз подарував їй у комплекті з заручною каблучкою.
Пізніше ввечері принцеса Діана та принц Чарльз були присутні на урочистій вечері у посольстві Великоъ Британії у Вашингтоні. Там Діана з'явилася у вечірній мереживній сукні і була у своїй улюбленій тіарі "Любовний вузол". До речі, сьогодні саме в цій тіарі найчастіше можна побачити герцогиню Кембриджську Кетрін.
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