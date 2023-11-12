У мереживній сукні та з діамантовим кольє: красива королева Камілла на концерті пам'яті

Члени британської королівської родини вчора зібралися на щорічному концерті напередодні Дня пам'яті у Королівському Альберт-Холі у Лондоні.
Король Чарльз III, його дружина королева Камілла та інші їхні родичі вшанували пам'ять загиблих солдатів Великої Британії та Співдружності, а також монарх віддав шану своїм покійним батькам, королеві Єлизаветі II та принцу Філіпу.
На щорічному фестивалі пам'яті Королівського Британського легіону в Альберт-холі король Чарльз та королева Камілла представили нові статуї королеви Єлизавети II та принца Філіпа.
За традицією члени королівської родини з'явилися на концерті в чорних вбраннях і з маковими брошками. Королева Камілла була в чорній сукні з мережива, зшитій на замовлення дизайнеркою Фіоною Клер, яка відшиває багато вбрань для королівського гардеробу, чорному пальті зверху, а також взута в туфлі Eliot Zed.
У неї було гарне діамантове кольє на шиї та сережки у вигляді пелюсток. У макіяжі королева знову використовувала рідку підводку для очей і вдалася до хитрощів, щоб її губи мали пухкіший вигляд. А її біляве волосся було укладене в ідеальну зачіску.
У руках Камілла тримала клатч, а на грудях у неї було пришпилено три макові квітки в одній броші. Раніше ми розповідали, чому члени королівської родини носять брошку "Червоний мак" у листопаді.
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