У мереживній сукні та з діамантовим кольє: красива королева Камілла на концерті пам'яті

Члени британської королівської родини вчора зібралися на щорічному концерті напередодні Дня пам'яті у Королівському Альберт-Холі у Лондоні.

Король Чарльз III, його дружина королева Камілла та інші їхні родичі вшанували пам'ять загиблих солдатів Великої Британії та Співдружності, а також монарх віддав шану своїм покійним батькам, королеві Єлизаветі II та принцу Філіпу.

Король Чарльз на концерті до Дня пам'яті у Королівському Альберті-Холі у Лондоні / Фото: Associated Press

На щорічному фестивалі пам'яті Королівського Британського легіону в Альберт-холі король Чарльз та королева Камілла представили нові статуї королеви Єлизавети II та принца Філіпа.

Статуя королеви Єлизавети II у Лондоні / Фото: Associated Press

Статуя принца Філіпа у Лондоні / Фото: Associated Press

За традицією члени королівської родини з'явилися на концерті в чорних вбраннях і з маковими брошками. Королева Камілла була в чорній сукні з мережива, зшитій на замовлення дизайнеркою Фіоною Клер, яка відшиває багато вбрань для королівського гардеробу, чорному пальті зверху, а також взута в туфлі Eliot Zed.

Король Чарльз III, королева Камілла та лорд-лейтенант Великого Лондона Кеннет Оліс / Фото: Getty Images

У неї було гарне діамантове кольє на шиї та сережки у вигляді пелюсток. У макіяжі королева знову використовувала рідку підводку для очей і вдалася до хитрощів, щоб її губи мали пухкіший вигляд. А її біляве волосся було укладене в ідеальну зачіску.

Королева Камілла на концерті до Дня пам'яті у Королівському Альберті-Холі в Лондоні / Фото: Associated Press

У руках Камілла тримала клатч, а на грудях у неї було пришпилено три макові квітки в одній броші. Раніше ми розповідали, чому члени королівської родини носять брошку "Червоний мак" у листопаді.

Король Чарльз та королева Камілла на концерті до Дня пам'яті у Королівському Альберті-Холі в Лондоні / Фото: Associated Press

Король Чарльз та королева Камілла на концерті до Дня пам'яті у Королівському Альберті-Холі в Лондоні / Фото: Associated Press

Читайте також: