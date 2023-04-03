У мереживній сукні та з фатою: племінниця принцеси Діани показала свій весільний образ

Племінниця принцеси Діани – леді Амелія Спенсер – стала дружиною Грега Маллетта 23 березня 2023 року. Весільні знімки молодята продали журналу Hello! і лише за два тижні після церемонії дівчина поділилася фото зі своїми підписниками в Instagram.

Ми вже знаємо, що заміж леді Амелія виходила в гарній мереживній сукні з глибоким декольте від Versace, вбрання доповнювалося довгою фатою, а взута наречена була в туфлі від Jimmy Choo. Від тіари леді Амелія відмовилася.

Леді Амелія Спенсер та її наречений Грег Маллетт / Фото: Instagram.com/gregmallett

У своєму блогу леді Амелія опублікувала весільний знімок, показавши свій образ у всій красі. У підписі вона написала: "Назавжди 21.03.2023".

Нагадаємо, весілля пари відбулося на вершині гори у виноробних землях Західно-Капської провінції Південної Африки, в маєтку Куойн-Рок. Наречену до вівтаря вів її молодший брат Семюель. А ось їхній батько та брат принцеси Діани – Чарльз Спенсер – на весіллі не був присутній з невідомої причини.

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