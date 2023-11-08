У мереживній сукні та з новою підвіскою: королева Камілла з чоловіком Чарльзом сходила на балет

Після відкриття державного парламенту король Чарльз та королева Камілла вирушили до театру.

Королівська пара була присутня на виставі Королівського балету опери Карлоса Акости "Дон Кіхот" у Королівському оперному театрі в Лондоні.

Спеціальна вистава була проведена на честь 75-річчя Національної служби охорони здоров'я, а також на знак вдячності та подяки передовим працівникам Національної служби охорони здоров'я, а також провайдерам освіти та мистецтва.

Королівська пара зустрілася з глядачами у Crush Room, перш ніж зайняти свої місця, щоб подивитися шоу.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Королева одягла приголомшливу королівську синю сукню від Фіони Клер з мереживом і поєднала її з накидкою відповідного кольору, чорними колготками та чорними гостроносими туфлями Eliot Zed. Камілла мала сережки з рожевим камінням у вухах і нову підвіску на шиї, а також лаконічний макіяж і класичне укладання. Чарльз одягнув чорний костюм та світлу сорочку.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

Після вистави король та королева зустрілися за лаштунками з акторами та творчим колективом. Монарх був захоплений подією і заявив, що не може припинити "танцювати ногами" й досі. Зазначимо, король Чарльз став президентом Королівського балету 2003 року та покровителем Королівського оперного театру 2009 року, а королева Каміла, відома своєю любов'ю до балету, стала покровителькою балетної школи Елмхерста 2006 року.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

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