У мереживній сукні, якій 13 років: королева Максима з'явилася на банкеті з родиною

Королева з'явилася на урочистому заході у ніжно-блакитній сукні без бретельок з мереживним бюстом та тонким поясом на талії від Maison Valentino, яка є у її гардеробі ще з 2011 року.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Максима зібрала волосся в гарний пучок, зробила насичений макіяж очей і губ і доповнила лук сережками-висячками з блакитним камінням і таким самим кольє на шиї. В руках у неї був клатч, а на зап'ястях безліч різних дорогоцінних браслетів.

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Її чоловік король Віллем-Олександр також обрав для виходу у світ блакитну сорочку, чорний смокінг та чорну краватку-метелика.

Король Віллем-Олександр, королева Максима та принцеса Катаріна-Амалія / Фото: Getty Images

Захід також відвідала старша дочка королівського подружжя – спадкова принцеса Оранська Катаріна-Амалія.

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