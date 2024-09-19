У мереживній сукні, якій 13 років: королева Максима з'явилася на банкеті з родиною

Королева Максима та король Віллем-Олександр відвідали галаконцерт Державної ради у палаці Нордейнді в Гаазі.
Королева з'явилася на урочистому заході у ніжно-блакитній сукні без бретельок з мереживним бюстом та тонким поясом на талії від Maison Valentino, яка є у її гардеробі ще з 2011 року.
Максима зібрала волосся в гарний пучок, зробила насичений макіяж очей і губ і доповнила лук сережками-висячками з блакитним камінням і таким самим кольє на шиї. В руках у неї був клатч, а на зап'ястях безліч різних дорогоцінних браслетів.
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Її чоловік король Віллем-Олександр також обрав для виходу у світ блакитну сорочку, чорний смокінг та чорну краватку-метелика.
Захід також відвідала старша дочка королівського подружжя – спадкова принцеса Оранська Катаріна-Амалія.
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