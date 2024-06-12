У мереживній сукні з декольте: згадуємо весільний образ Тріші Ніксон - дочки президента США

12 червня 1971 року Тріша Ніксон - дочка тодішнього президента США Річарда Ніксона та першої леді Патрісії Ніксон - вийшла заміж за Едварда Фінча Кокса у Рожевому саду Білого Дому у Вашингтоні.

Тріша вирішила зробити так, щоб про її весілля знали всі - документи Президентської бібліотеки Ніксона включають пресрелізи з детальним описом меню на весіллі, посуду та рецепту весільного торта. Весілля висвітлювало 500 журналістів. Того вечора телерепортаж із заходу дивилися 110 мільйонів людей - понад половина населення США.

Тріша Ніксон у день весілля / Фото: Associated Press

Весільний ансамбль Тріші також зберігається в Президентській бібліотеці та музеї Річарда Ніксона в каліфорнійському місті Йорба-Лінда, повідомляє White House Historical Association.

Вбрання було розроблене Прісціллою Кіддер за участю самої нареченої і було ніжною сукнею білого кольору зі шлейфом. Нижня частина сукні була пошита з білого крепу, а верхня - декількох шарів шовкової органзи. Ліф сукні був розшитий мереживом, рукавів у вбранні не було, а ось спереду його прикрашало декольте з V-подібним вирізом. Вишивка та мереживо були у квіткові мотиви троянд та конвалій

Тріша Ніксон із чоловіком / Фото: Getty Images

Образ нареченої доповнили милий чепчик та довга фата. Чепчик був виготовлений в тому ж стилі, що і сукня, а фата була повністю прикрашена перлами. Також на нареченій були рукавички та білі туфлі. Ще вона дотримувалася давньої традиції та доповнила образ чимось синім. Всередині її сукні була пришита стрічка з синім вишитим написом: "Сукня Прісцилли з Бостона для весілля Тріші Ніксон та Едварда Фінча Кокса у Білому домі, 12 червня 1971 року".

Тріша Ніксон з чоловіком та батьками / Фото: Getty Images

Подружки нареченої на весіллі були одягнені в пастельні тони. Дизайнерка створила для дівчат багатошарові шовкові сукні та відповідні широкі капелюхи, щоб завершити образ. Пастельна тема перегукувалася з декором та квітами, що росли у всіх куточках Білого дому у той період.

Тріша Ніксон з чоловіком та подружками нареченої / Фото: Associated Press

Також заміж у Білому домі 2022 року вийшла старша онучка президента США Джо Байдена - Наомі. Нареченим став юрист Пітер Ніл, з яким дівчина була заручена від вересня 2021 року. Пишне весілля зіграли на Південній галявині Білого дому. Церемонія відбулася у присутності близько 250 гостей. Загалом у резиденції президента Америки було проведено лише 18 задокументованих весіль та чотири прийоми.

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