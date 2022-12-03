У мереживній сукні з довгими рукавами: графиня Весекська Софі на концерті в Лондоні

Цього року граф і графиня Весекські вперше з'явилися на цьому заході як представники сім'ї.

Поки Вільям і Кетрін відвідували Бостон із триденним візитом, улюблена невістка покійної королеви Єлизавети II — Софі, графиня Весекська, — побувала з чоловіком принцом Едвардом на концерті Royal Variety у Королівському Альберт-Голі. Сім'ю на цьому заході вони представляли вперше.

Royal Variety (Королівська естрадна вистава) — це телевізійне вар'єте, яке щорічно проводиться у Сполученому Королівстві з метою збирання грошей для благодійної організації Royal Variety (довічним покровителем організації зараз є король Чарльз III). Вечірня вистава зазвичай включає комедію, музику, танці, магію.

З такої нагоди Софі вирішила одягнути розкішну мереживну сукню від бренду Erdem. У вбрання були довгі прозорі рукави та лаконічний пояс на талії.

Софі, графиня Весекська / Фото: Getty Images

Образ графиня доповнила блискучим клатчем від Elie Saab та сережками від ювелірного бренду Graff. Волосся Софі було зібрано у високу вечірню зачіску, а на обличчі візажисти зробили їй ніжний макіяж.

Софі, графиня Весекська / Фото: Getty Images

Згідно з виданням People, організація підтримується правлячим британським монархом від часів короля Георга V і вважається єдиною благодійною організацією, що існує у Великій Британії з такою довгою та безперервною лінією заступництва з боку суверена. За даними організації, король Георг V хотів, щоб члени королівської сім'ї завжди відвідував щорічну виставу, щоб продемонструвати любов і підтримку королівської сім'ї до індустрії розваг та пов'язаною з ним благодійності.

Софі, графиня Весекська / Фото: Getty Images

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