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У мереживній сукні зі шлейфом: красива королева Сільвія на церемонії вручення Нобелівської премії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
810
Час на прочитання
1 хв
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У мереживній сукні зі шлейфом: красива королева Сільвія на церемонії вручення Нобелівської премії

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

78-річна королева Швеції Сільвія днями відвідала церемонію вручення Нобелівської премії, на якій сяяла у розкішній вечірній сукні.

Її Величність з'явилася на публіці у фіолетовій сукні в підлогу з мереживним оздобленням та прозорими рукавами, а також довгим шлейфом. У тон вбрання Сільвія підібрала гостроносі туфлі на підборах, а в руці тримала хустку та маленький сріблястий клатч.

Королева Сільвія / © Getty Images
Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Голову королеви вінчала тіара з наполеонівського аметиста. Сільвія зробила акуратний вечірній макіяж, акцентувавши увагу на своїй природній красі і мала дуже гармонійний вигляд в цьому образі.

Королева Сільвія / © Getty Images
Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Ми також роздивлялися вбрання дочки Сильвії – кронпринцеси Вікторії, а також її невістки принцеси Софії. Обидві жінки вибрали досить вдалі луки для світського виходу.

Кронпринцеса Вікторія / © Getty Images
Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images
Принцеса Софія / © Getty Images
Принцеса Софія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
810
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