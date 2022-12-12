У мереживній сукні зі шлейфом: красива королева Сільвія на церемонії вручення Нобелівської премії

Її Величність з'явилася на публіці у фіолетовій сукні в підлогу з мереживним оздобленням та прозорими рукавами, а також довгим шлейфом. У тон вбрання Сільвія підібрала гостроносі туфлі на підборах, а в руці тримала хустку та маленький сріблястий клатч.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Голову королеви вінчала тіара з наполеонівського аметиста. Сільвія зробила акуратний вечірній макіяж, акцентувавши увагу на своїй природній красі і мала дуже гармонійний вигляд в цьому образі.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Ми також роздивлялися вбрання дочки Сильвії – кронпринцеси Вікторії, а також її невістки принцеси Софії. Обидві жінки вибрали досить вдалі луки для світського виходу.

Кронпринцеса Вікторія / Фото: Getty Images

Принцеса Софія / Фото: Getty Images

Читайте також: