У мереживній сукні зі шлейфом: красива королева Сільвія на церемонії вручення Нобелівської премії

78-річна королева Швеції Сільвія днями відвідала церемонію вручення Нобелівської премії, на якій сяяла у розкішній вечірній сукні.
Її Величність з'явилася на публіці у фіолетовій сукні в підлогу з мереживним оздобленням та прозорими рукавами, а також довгим шлейфом. У тон вбрання Сільвія підібрала гостроносі туфлі на підборах, а в руці тримала хустку та маленький сріблястий клатч.
Голову королеви вінчала тіара з наполеонівського аметиста. Сільвія зробила акуратний вечірній макіяж, акцентувавши увагу на своїй природній красі і мала дуже гармонійний вигляд в цьому образі.
Ми також роздивлялися вбрання дочки Сильвії – кронпринцеси Вікторії, а також її невістки принцеси Софії. Обидві жінки вибрали досить вдалі луки для світського виходу.
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