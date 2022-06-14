У мереживному костюмі болотяного кольору: яскравий образ королеви Максими

Сьогодні другий день африканського турне Максими.
Сьогодні, 14 червня, королева Нідерландів Максима зустрілася з міністром зв'язку Амаду Кулібалі в Абіджані, Кот-д'Івуар.
Королева Максима прилітала до Кот-д'Івуару як спеціальний адвокат Генерального секретаря Організації Об'єднаних Націй з інклюзивного фінансування з метою розвитку.
Для сьогоднішнього виходу королева обрала ажурний костюм болотяного кольору, що складається зі спідниці-олівця та блузи, яку Максима доповнила поясом на талії. Також на Максимі були гостроносі замшеві шпильки коричневого кольору, а в руках клатч у тон взуття та ременя. З прикрас королева одягла великі сережки з шоколадного кольору напівдорогоцінного каміння та браслети з діамантами та кольоровими коштовними каменями.
Волосся зібрала в ефектний кінський хвіст.
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