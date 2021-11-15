У мереживному прозорому міні: Крістен Стюарт у пікантному луці приїхала на церемонію

Акторка Крістен Стюарт відвідала 11-ту щорічну церемонію вручення нагород Hamilton Behind The Camera Awards, організовану журналом Los Angeles Confidential Magazine, The Premiere Luxury та Lifestyle Publication у Лос-Анджелесі.

Для виходу на червону доріжку зірка обрала лаконічну мінісукню з мережива від Stella McCartney, екологічного бренду, який люблять члени британської королівської родини. Крістен Стюарт нещодавно зіграла роль принцеси Діани у фільмі "Спенсер". Вбрання з колекції весна-літо 2021 створено із клаптевого мережива, що залишилося від колекцій попередніх сезонів.

Під мереживною сукнею виднілася чорна спідня білизна, також Крістен доповнила образ босоніжками на підборах від Dolce & Gabbana, а також зробила дуже насичений макіяж очей у сріблясто-сірому кольорі. Світле волосся акторки було зашпилено шпилькою, а спереду звисало накручене пасмо.

Крістен Стюарт / Getty Images

Також Крістен Стюарт з'явилася у The Contenders Film у DGA Theater Complex у Лос-Анджелесі, куди приїхала у картатому костюмі коричневого кольору та грубих черевиках. Взуття на підборах зірка не любить, і це помітно, хоча періодично їй доводиться взувати його для світських виходів.

Крістен Стюарт / Getty Images

До речі, був у Крістен зовсім нещодавно ще один публічний вихід, де вона з'явилася практично в трусах.

Крістен Стюарт / Getty Images

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