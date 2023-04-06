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У мереживному топі без білизни: леді Амелія Віндзор відвідала відкриття бутика

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
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414
Час на прочитання
1 хв
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У мереживному топі без білизни: леді Амелія Віндзор відвідала відкриття бутика

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Леді Амелія Віндзор була заскочена фотографами на відкритті магазину Siedres на Кондуїт-стріт у Лондоні.

Леді Амелія приїхала на світський захід у жовтому топі з тонкого мережива, що одягла без білизни від турецького бренду Siedres. До топу вона підібрала темні джинси та грубі чорні черевики.

Онучка двоюрідного брата королеви Єлизавети II, герцога Кентського, доповнила образ безліччю блискучих прикрас, зокрема і каблучами та подвійним золотим намистом на шиї.

Біляве волосся Амелія розпустила і розчесала за проділом, а в макіяжі зробила акцент на своїх пухких губах.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images
Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Минулого року, нагадаємо, леді Амелію Віндзор назвали найкрасивішою королівською особою. У дівчини підписано контракт із агентством Storm Model Management від 2016 року і періодично її можна побачити не лише на світських тусовках, а й на подіумі.

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Дата публікації
Перегляди
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