У мереживному топі та в червоному костюмі: королева Летиція відвідала військовий парад

Король Філіп VI та королева Летиція головували на щорічному параді Збройних сил у рідному місті Її Величності – Ов'єдо.

Королівська пара була присутня на параді збройних сил Іспанії, в якому взяли участь 3300 солдатів трьох родів військ та цивільної гвардії. Парад відбувся в Ов'єдо, в Астурії, це місце, де Летиція народилася.

На урочистому заході королева з'явилася у червоному костюмі від Mango, який вдало поєднувала з червоним мереживним топом та білими кедами (Летиція тимчасово не може носити підбори, бо зламала фалангу пальця).

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Летиція розпустила волосся, зробила макіяж, одягла сережки-висячки з рубінами та діамантами від Aldao, які відмінно гармонували з її вбранням. Незмінним у кожному образі королеви є її золота каблучка від Coreterno.

Король Філіп VI був одягнений у військову форму. Днем раніше, 24 травня, монарх був присутній на повітряному параді в Гігоні.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Раніше цього тижня ми показували вам інший яскравий образ королеви Летиції у синьому штанному костюмі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

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