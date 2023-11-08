У мереживному вбранні та на підборах: королева Маргрете II відвідала вечерю в музеї

Данська королева Маргрете II відвідала виставку та урочисту вечерю у музеї Гліптотекет.
Вечерю організували король Іспанії Філіп VI і королева Летиція, як жест у відповідь після того, як данська королівська сім'я влаштувала для них прийом у палаці Крістіансборг у Копенгагені.
83-річна королева була у чорній мереживній блузці з поясом на талії та темно-червоній максіспідниці, на шиї у неї було перлинне кольє, сережки-висячки з перлами, волосся вона зібрала в низький пучок і зробила червоний манікюр. Взута Маргрете була в чорні туфлі на невисоких підборах і була з тростиною в руках.
На заході також був присутній старший син королеви – спадковий принц Фредерік зі своєю дружиною кронпринцесою Мері, яка з'явилася на урочистості у топі з вирізом "човник" та спідниці H&M.
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