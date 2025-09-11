У мереживній білій сукні та жакеті Prada: королева Мері закрила сезон плавання королівської яхти

Королева Мері / © Getty Images

Реклама

Висадження відбулося у Нордрі Тольдбоді в Копенгагені, що ознаменувало закінчення сезону навігації королівського судна «Даннеброг».

Протягом сезону король Фредерік X і королева Мері здійснили офіційний візит на королівському судні на Фарерські острови в червні, а також літній круїз до муніципалітетів Фредеріксгавн, Тістед, Лесі та Самсі.

(гортайте фото праворуч)

Реклама

За традицією королівський данський корабель «Даннеброг» завершує свій вітрильний сезон поверненням до Фредеріксгавна, де проводить зиму. Тут розташований Центр морської освіти та безпеки судноплавства, і щороку в січні школа приймає нову групу призовників. Вони проходять базову військово-морську підготовку, а у квітні зустрічаються на борту королівського данського корабля, повідомляє офіційний королівський сайт.

Королева Мері обрала для такого урочистого дня білу мереживну сукню Temperley London, чорний короткий жакет від Prada та капелюх із темно-синіми стрічками Windsor Flexibraid. Також під пахвою вона тримала синій клатч Quidam Bags і була взута в туфлі-човники Jimmy Choo.

Королева Мері / © Getty Images

Королівський образ завершувало бездоганне укладання і макіяж, золоті сережки з перлинами у вухах, брошка у вигляді золотого якоря на грудях, кілька каблучок і браслет Dulong Fine Jewelry.

А днями ми, нагадаємо, показували, як королева Мері вийшла у світ у дизайнерській блузці з гардеробу своєї 14-річної дочки.