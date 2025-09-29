У мереживній прозорій сукні: леді Кітті Спенсер у пікантному вбранні приїхала на показ улюбленого бренду

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Леді Кітті Спенсер поділилася у себе в Instagram серією фотографій, показавши, в якому пікантному аутфіті приїхала подивитись шоу дизайнерів Доменіко Дольче та Стефано Габбана.

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Племінниця принцеси Діани одягла цього дня чорну прозору мереживну сукню міді від Dolce & Gabbana, поверх якої накинула чорну шкіряну подовжену куртку і взула босоніжки на високих підборах. В руках Кітті була маленька чорна сумка з розсипом каменів на короткій ручці.

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер

Кітті розпустила біляве волосся, яке було красиво укладене на бік, зробила виразний макіяж очей і підкреслила губи, також вона одягла сережки-пусети з діамантами та кілька каблучок на пальці.

У блогу модель поділилася фото на якому зазнімкована з акторкою Меріл Стріп і підписала:

«Диявол носить Dolce & Gabbana 🖤 Ікони стилю Міранда Прістлі та Найджел, вона ж Меріл Стріп, а також Стенлі Туччі приєдналися до нас на показі @dolcegabbana під час Тижня моди в Мілані 🖤».

Меріл Стріп і Кітті Спенсер / © Instagram Леді Кітті Спенсер