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У мереживній рожевій сукні: 85-річна Ненсі Пелосі приголомшила ефектним аутфітом на галавечорі
Політикиня мала красивий вигляд на заході у Лос-Анджелесі.
Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала галаконцерт MOCA 2025, який відбувся у галереї The Geffen Contemporary у Лос-Анджелесі.
Для своєї появи політикиня обрала ефектний образ із ноткою пікантності. На ній була рожева мереживна сукня по фігурі з довгими прозорими рукавами і верхньою частиною, з-під якої була помітна біла підсукня.
Аутфіт Пелосі доповнила укладанням із прикореневим об'ємом, макіяжем із рожевою помадою і молочним манікюром. У вухах у неї були великі перлинні сережки-пусети, а на руках – годинник і каблучки.
Нагадаємо, Ненсі Пелосі на галапрем’єру фільму Rebuilding на честь відкриття Міжнародного кінофестивалю у Сан-Франциско одягла светр, штани і куртку, які скомбінувала з кедами.