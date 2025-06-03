У мереживній рожевій сукні: 85-річна Ненсі Пелосі приголомшила ефектним аутфітом на галавечорі

Ненсі Пелосі / © Getty Images

Реклама

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі відвідала галаконцерт MOCA 2025, який відбувся у галереї The Geffen Contemporary у Лос-Анджелесі.

Для своєї появи політикиня обрала ефектний образ із ноткою пікантності. На ній була рожева мереживна сукня по фігурі з довгими прозорими рукавами і верхньою частиною, з-під якої була помітна біла підсукня.

Ненсі Пелосі / © Getty Images

Аутфіт Пелосі доповнила укладанням із прикореневим об'ємом, макіяжем із рожевою помадою і молочним манікюром. У вухах у неї були великі перлинні сережки-пусети, а на руках – годинник і каблучки.

Реклама

Нагадаємо, Ненсі Пелосі на галапрем’єру фільму Rebuilding на честь відкриття Міжнародного кінофестивалю у Сан-Франциско одягла светр, штани і куртку, які скомбінувала з кедами.