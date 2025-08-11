- Дата публікації
У мереживній сукні і з 3D-квіткою: президентка Перу у яскравому образі приїхала до Джакарти
Діна Болуарте обрала для церемонії привітання вбрання приємного салатового кольору.
Президентка Перу Діна Болуарте з офіційним візитом приїхала до Джакарти. Під час церемонії привітання вона разом із президентом Індонезії Прабово Субіанто зустрілася з дітьми, які розмахували індонезійськими та перуанськими прапорами.
Для своєї появи пані Болуарте обрала яскравий образ. На ній була салатова мереживна сукня і салатовий жакет із рукавами три четверті та з застібкою у вигляді брошки з камінням. До жакету Діна прикріпила 3D-квітку з мережива в тон.
Аутфіт вона доповнила бежевими туфлями на зручних підборах, золотими сережками, золотим ланцюжком із підвіскою, годинником, браслетом і каблучками. Президентка зробила акуратне укладання, макіяж з червоною помадою і французький манікюр.