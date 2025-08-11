ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

У мереживній сукні і з 3D-квіткою: президентка Перу у яскравому образі приїхала до Джакарти

Діна Болуарте обрала для церемонії привітання вбрання приємного салатового кольору.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Діна Болуарте

Діна Болуарте / © Associated Press

Президентка Перу Діна Болуарте з офіційним візитом приїхала до Джакарти. Під час церемонії привітання вона разом із президентом Індонезії Прабово Субіанто зустрілася з дітьми, які розмахували індонезійськими та перуанськими прапорами.

Діна Болуарте / © Associated Press

Діна Болуарте / © Associated Press

Для своєї появи пані Болуарте обрала яскравий образ. На ній була салатова мереживна сукня і салатовий жакет із рукавами три четверті та з застібкою у вигляді брошки з камінням. До жакету Діна прикріпила 3D-квітку з мережива в тон.

Діна Болуарте / © Associated Press

Діна Болуарте / © Associated Press

Аутфіт вона доповнила бежевими туфлями на зручних підборах, золотими сережками, золотим ланцюжком із підвіскою, годинником, браслетом і каблучками. Президентка зробила акуратне укладання, макіяж з червоною помадою і французький манікюр.

Діна Болуарте / © Associated Press

Діна Болуарте / © Associated Press

Діна Болуарте / © Associated Press

Діна Болуарте / © Associated Press

