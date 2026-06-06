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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
2 хв

У мереживній сукні, з фатою та в тіарі: яким був весільний образ Гаррієт Сперлінг — новоспеченої невістки принцеси Анни

Син принцеси Анни - Пітер Філліпс сьогодні одружився з медсестрою Національної служби охорони здоров'я Гаррієт Сперлінг у церкві Усіх Святих у Кемблі, графство Глостершир.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Гаррієт Сперлінг

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Елегантне і дуже британське весілля відбулося лише через кілька місяців після оголошення про їхні заручини, після трохи більше року знайомства. Ця подія також зібрала більшу частину родини Віндзорів в одному місці, чого не відбувалося вже кілька місяців.

Для свого знаменного дня Гаррієт Сперлінг обрала весільну сукню з довгими рукавами, повністю вкриту мереживом, із квадратним декольте та прямим силуетом від Emilia Wickstead.

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Класичний дизайн її весільної сукні з примітний прозорим ліфом та рукавами, а також довгою тюльовою фатою, обробленою вишивкою.

Наречена доповнила образ білими туфлями-човниками Jimmy Сhooі стриманою блискучою тіарою на голові, позиченій їй не її свекрухою принцесою Анною, як передбачалося, а компанією Pragnell Jewellery.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

Гаррієт Сперлінг / © Getty Images

У вухах Гаррієт були лаконічні перлинні сережки теж від Pragnell Jewellery, волосся вона зібрала в тугий пучок, і зробила виразний макіяж. В руках наречена тримала дуже стриманий букет квітів, на нігтях у неї був весільний манікюр і на пальці виблискувала та сама заручальна каблучка.

Гаррієт Сперлінг з дочкою Джорджіною (ліворуч) та Айлою (праворуч) / © Getty Images

Гаррієт Сперлінг з дочкою Джорджіною (ліворуч) та Айлою (праворуч) / © Getty Images

Її подружками нареченої стали діти Пітера від першого шлюбу – Айла та Саванна Філліпс, а також її власна дочка Джорджина – усі троє практично однолітки. Дівчата були у сукнях кольору вершкового масла та з квітковими вінками у волоссі. І хоча тепер вони офіційно стануть сестрами, ця юна трійка знайома одна з одною вже кілька років, оскільки грала в одній хокейній команді.

Пітер і Гаррієт Філліпс / © Getty Images

Пітер і Гаррієт Філліпс / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
213
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