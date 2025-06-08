- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 170
- Час на прочитання
- 1 хв
У м'ятно-пастельному жакеті і білих штанях: княгиня Шарлін у вишуканому ансамблі зустрічала подружжя Макронів
У світі, де королівські виходи дедалі частіше схиляються до гламуру і драматизму, княгиня Шарлін надає перевагу естетиці «тихої розкоші», у якій чудово поєдналися делікатність, бездоганний крій і вивірений мінімалізм.
Князь Монако Альбер II і княгиня Шарлін разом із дітьми-двійнятами — принцесою Габріеллою і принцом Жаком — зустрічали біля Княжого палацу президента Франції Еммануеля Макрона і його дружину Бріжит Макрон. Президентське подружжя Франції приїхало до Монако з офіційним візитом напередодні Конференції ООН з питань океану (UNOC), яка має зібрати 9-13 червня понад 70 глав держав та урядів на півдні Франції.
Княгиня Шарлін постала там у стриманому, але вишуканому ансамблі в естетиці «тиха розкіш». Він складався з м’ятно-пастельного жакета без коміра, з короткими рукавами, делікатними ґудзиками і накладними кишенями, а також білих штанів зі стрілками.
Вбрання Шарлін скомбінувала з білими гостроносими туфлями. Волосся вона зібрала в акуратну зачіску і зробила макіяж із чорними стрілками і помадою ягідного відтінку. Свій аутфіт княгиня завершила перлинними сережками-пусетами.
Нагадаємо, Бріжит Макрон одягла на зустріч елегантний бежевий костюм і замшеві туфлі.