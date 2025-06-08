У м'ятно-пастельному жакеті і білих штанях: княгиня Шарлін у вишуканому ансамблі зустрічала подружжя Макронів

Князь Монако Альбер II і княгиня Шарлін із дітьми / © Getty Images

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Князь Монако Альбер II і княгиня Шарлін разом із дітьми-двійнятами — принцесою Габріеллою і принцом Жаком — зустрічали біля Княжого палацу президента Франції Еммануеля Макрона і його дружину Бріжит Макрон. Президентське подружжя Франції приїхало до Монако з офіційним візитом напередодні Конференції ООН з питань океану (UNOC), яка має зібрати 9-13 червня понад 70 глав держав та урядів на півдні Франції.

Еммануель і Бріжит Макрони, князь Альбер II і княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін постала там у стриманому, але вишуканому ансамблі в естетиці «тиха розкіш». Він складався з м’ятно-пастельного жакета без коміра, з короткими рукавами, делікатними ґудзиками і накладними кишенями, а також білих штанів зі стрілками.

Княгиня Шарлін, князь Альбер II і їхні діти / © Getty Images

Вбрання Шарлін скомбінувала з білими гостроносими туфлями. Волосся вона зібрала в акуратну зачіску і зробила макіяж із чорними стрілками і помадою ягідного відтінку. Свій аутфіт княгиня завершила перлинними сережками-пусетами.

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Нагадаємо, Бріжит Макрон одягла на зустріч елегантний бежевий костюм і замшеві туфлі.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін зі своєю дочкою принцесою Габріеллою та сином принцом Жаком / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II на передкоронаційному прийомі у Букінгемському палаці / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Весілля княгині Шарлін та князя Альбера II / © Getty Images Княгиня Шарлін / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін, Альбер II / © Getty Images Княгиня Шарлін та князь Альбер II / © Getty Images Князь Монако Альбер II та княгиня Шарлін / © Getty Images Княгиня Шарлін / © Getty Images