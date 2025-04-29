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У м'ятному костюмі і на шпильках: прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зустрілася з президентом Туреччини
Джорджа Мелоні обрала для ділової зустрічі вбрання ніжного відтінку.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні сьогодні, 29 квітня, приймала в гостях, на віллі Дорія Памфілі у Римі президента Туреччини Реджепа Тайїп Ердогана.
Прем’єрка постала на зустрічі у діловому костюмі м’ятного відтінку, який складався з двобортного подовженого жакета і широких штанів зі стрілками, а також у сорочці в тон.
Аутфіт політикиня доповнила білими гостроносими туфлями на шпильках. Джорджа нарешті накрутила гарні локони, бо останнім часом вона ходила з рівним укладанням, і зробила макіяж із помадою ягідного відтінку. Із прикрас Мелоні використала елегантні сережки-кільця, каблучки і браслети.
Нагадаємо, Джорджа Мелоні на похороні Папи Римського з’явилася у чорному штанному костюмі, на шпильках і без прикрас.