ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
1 хв

У м’ятному костюмі та з французьким манікюром: королева Софія на заході в Галісії

86-річна мати короля Іспанії Філіпа VI — королева Софія — відвідала церемонію спуску на воду фрегата F-111 у Ферролі, у Галісії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Софія

Королева Софія / © Getty Images

Під час церемонії донья Софія спонсорувала спуск на воду фрегата F-111 Bonifaz, першого корабля сучасної серії бойових кораблів ВМС, покликаних забезпечити перевагу в морських битвах.

Королева Софія з’явилася на заході у м’ятному штанному костюмі, що складався з подовженого жакета та широких штанів зі стрілками, під жакетом у неї був світлий топ. Образ королева доповнила численними браслетами на зап’ясті, брошкою на жакеті, кольє на шиї та сережками висячками. Вона також зробила укладання, макіяж та французький манікюр.

Королева Софія / © Getty Images

Королева Софія / © Getty Images

Нагадаємо, наприкінці робочого тижня її невістка — королева Летиція відвідала кілька шкіл Рінкон-де-Сото, давши офіційний старт новому навчальному сезону. Летиція мала стильний вигляд у чорних штанях-кюлотах та смугастій блакитній сорочці.

Королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція / © Getty Images

Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie