У м’ятному костюмі та з французьким манікюром: королева Софія на заході в Галісії
86-річна мати короля Іспанії Філіпа VI — королева Софія — відвідала церемонію спуску на воду фрегата F-111 у Ферролі, у Галісії.
Під час церемонії донья Софія спонсорувала спуск на воду фрегата F-111 Bonifaz, першого корабля сучасної серії бойових кораблів ВМС, покликаних забезпечити перевагу в морських битвах.
Королева Софія з’явилася на заході у м’ятному штанному костюмі, що складався з подовженого жакета та широких штанів зі стрілками, під жакетом у неї був світлий топ. Образ королева доповнила численними браслетами на зап’ясті, брошкою на жакеті, кольє на шиї та сережками висячками. Вона також зробила укладання, макіяж та французький манікюр.
Нагадаємо, наприкінці робочого тижня її невістка — королева Летиція відвідала кілька шкіл Рінкон-де-Сото, давши офіційний старт новому навчальному сезону. Летиція мала стильний вигляд у чорних штанях-кюлотах та смугастій блакитній сорочці.