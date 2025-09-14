У м’ятному костюмі та з французьким манікюром: королева Софія на заході в Галісії

Королева Софія / © Getty Images

Реклама

Під час церемонії донья Софія спонсорувала спуск на воду фрегата F-111 Bonifaz, першого корабля сучасної серії бойових кораблів ВМС, покликаних забезпечити перевагу в морських битвах.

Королева Софія з’явилася на заході у м’ятному штанному костюмі, що складався з подовженого жакета та широких штанів зі стрілками, під жакетом у неї був світлий топ. Образ королева доповнила численними браслетами на зап’ясті, брошкою на жакеті, кольє на шиї та сережками висячками. Вона також зробила укладання, макіяж та французький манікюр.

Королева Софія / © Getty Images

Нагадаємо, наприкінці робочого тижня її невістка — королева Летиція відвідала кілька шкіл Рінкон-де-Сото, давши офіційний старт новому навчальному сезону. Летиція мала стильний вигляд у чорних штанях-кюлотах та смугастій блакитній сорочці.

Реклама