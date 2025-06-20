- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 227
- Час на прочитання
- 1 хв
У м’ятному луку та з квітами і туфлях на підборах: королева Софія приїхала до студентів
Мати короля Іспанії Філіпа VI продовжує активно працювати навіть улітку.
86-річна королева Софія днями відвідала церемонію закриття 2024–2025 навчального року Вищої школи музики імені королеви Софії та щорічне вручення нагород закладу.
На захід у Мадриді Її Величність приїхала у подовженій квітковій блузі м’ятного кольору та широких штанях до тону, взута була в нюдові туфлі-човники на підборах і в руках несла золотистий клатч з розсипом каміння. У королеви був французький манікюр, намисто на шиї та сережки-висячки у вухах, волосся її було укладене в акуратну зачіску та макіяж на обличчі.
Її Величність Софія вручила дипломи найвидатнішим студентам на заході.
Зазначимо, перші місяці літа члени іспанської королівської родини активно працюють, а от у серпні вирушають до Пальми-де-Майорки, де проводять свою традиційну літню відпустку.