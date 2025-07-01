У м'ятному жакеті і перлинному намисті: Урсула фон дер Ляєн на діловій зустрічі в Іспанії

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

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Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приїхала до Севільї, щоб взяти участь у чотириденній зустрічі з питань фінансування розвитку.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Політикиня з’явилася там у діловому луку. На ній був м’ятний жакет без коміра та ґудзиків, блузка зі складками теж м’ятного відтінку і класичні сірі штани зі стрілками і чорним шкіряним поясом.

Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Аутфіт Урсула доповнила бежевими туфлями не невеликих шпильках. Вона зробила укладання з прикореневим об’ємом, ніжний макіяж, прикрасила вуха сережками-цвяшками з чорним камінням, а шию — золотим ланцюжком із перлами.

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Урсула фон дер Ляєн / © Associated Press

Нагадаємо, Урсула фон дер Ляєн у Севільї зустрілася з королем Іспанії Філіпом VI і королевою Летицією.