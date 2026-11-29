Принцеса Айко / © Getty Images

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Японська принцеса Айко взяла участь у церемонії висаджування дерев у Японському саду в садах озера Джуронг у Сінгапурі.

Разом із помічником головного виконавчого директора Ради національних парків Сінгапуру Тан Чонг Лі принцеса посадила дерево фукугі, поруч із яким потім усміхнена позувала фотографам.

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Принцеса Айко / © Getty Images

Для заходу Айко обрала ніжний і водночас комфортний образ. На ній була молочна блузка з жовто-зеленим квітковим принтом, короткими і делікатними складками біля круглої горловини. Її принцеса поєднала з широкими штанями м’ятного кольору з високим посадженням і стрілками. Талію вона підкреслила тонким світло-бежевим ременем із металевою пряжкою.

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Принцеса Айко / © Getty Images

Аутфіт Айко доповнила бежевими туфлями на стійких підборах. Волосся принцеса зібрала у низький хвіст, залишивши чубчик, зробила природний макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками з перлинами.

Нагадаємо, принцеса Айко у сукні з ажурною вишивкою і квітковими сережками зачарувала ніжним образом у парку.

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