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У міцних обіймах: щаслива Юлія Мендель показала фото зі своїм коханим

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У міцних обіймах: щаслива Юлія Мендель показала фото зі своїм коханим

Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

Колишня речниця президента України заінтригувала своїх підписників.

Експрессекретарка президента України Володимира Зеленського - Юлія Мендель, опублікувала в Instagram цікаву світлину із нової фотосесії. На ній колишня речниця зазнімкована в обіймах чоловіка, обличчя якого не видно. Виявилося, що це коханий Юлії, якого вона приховує.

Юлія Мендель / © Instagram Юлії Мендель
Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

Мендель одягнена у чорний светр з V-подібним вирізом, а чоловік – у чорну футболку. Юлія доповнила свій образ ідеально рівним укладанням, ніжним макіяжем і сережками-кільцями. Вона мило усміхається на камеру і має дуже щасливий вигляд.

"Багато хто намагається кохати, але не вміє. Інші – вміють кохати, але бояться. Дякую за те, що ти так вмієш кохати і що кохаєш саме мене", - підписала світлину Мендель.

До речі, ексречниця раніше вже показувала схожий знімок з коханим з цієї ж фотосесії. Тоді чоловік поклав свою руку їй на плече.

Юлія Мендель / © Instagram Юлії Мендель
Юлія Мендель / Instagram Юлії Мендель

Підписники Юлії заінтриговані. Вони з нетерпінням чекають, коли вона вирішить показати обличчя коханого і розповісти, хто він.

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