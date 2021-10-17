У мідіспідниці і на шпильках: Юлія Тимошенко виступила в ефірі політичного токшоу

Народна депутатка у діловому образі взяла участь у політичній передачі.

Юлія Тимошенко взяла участь в ефірі одного з політичних токшоу. Там нардепка постала у діловому вбранні класичних кольорів. На ній був чорний жакет по фігурі, біла сорочка та чорна спідниця міді.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Аутфіт політикиня доповнила чорними туфлями на шпильці. Волосся Юлія Володимирівна зібрала в улюблений низький хвіст, випустивши спереду пасма. Образ вона доповнила оптичними окулярами у чорній оправі і срібними сережками-кільцями.

Юлія Тимошенко/Скрин відео

Нагадаємо, пані Тимошенко показала в Instagram світлину, як вона на запаморочливих підборах присіла попестити котика.

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