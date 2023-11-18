У милій блузі з веселками: принцеса Кейт зненацька з'явилася в ефірі ВВС

Кетрін стала запрошеною ведучою благодійноъ програми Children in Need.

Принцеса одягнулася для ефіру просто і мило, оскільки віддала перевагу синій блузці з рукавами-ліхтариками від бренду Lisou. На блузі були малюнки у вигляді невеликих веселок, а поєднала вона її із чорними штанами, які носила з класичним ременем.

Також Кейт зробила улюблене укладання локонами та легкий макіяж. На руці у принцеси традиційно сяяла її заручна каблучка з синім сапфіром.

Принцеса Кейт / Фото: Getty Images

"Сьогодні ввечері йдеться про те, щоб допомогти підтримати, захистити та дати можливість усім дітям стати кращими, ніж вони можуть бути, що має вирішальне значення для їхнього майбутнього здоров'я та щастя. Наші стосунки, оточення та досвід у ранні роки закладають основи, які формують все інше наше життя. І все ж, на жаль, ми знаємо, що для багатьох людей стресові та травматичні ситуації в ранньому дитинстві можуть завдати шкоди, і на їхнє подолання може піти багато років. Тому життєво важливо, щоб ми плекали кожне дитинство, і чому проєкти, які підтримує організація Children in Need, такі важливі. Вони допомагають найменшим і найуразливішим членам нашого суспільства відчувати себе у безпеці, захищеності та любові у ці важливі роки становлення, щоб вони могли насолоджуватися своїм дитинством зараз і рости, щоб реалізувати свій потенціал та процвітати у мирі у подальшому житті”, — сказала в своїй промови Кейт.

Також варто зазначити, що блуза принцеси зовсім не нова і вона її вже одягала 2020 року.

Читайте також:

Стильні виходи принцеси Уельської, Кетрін (21 фото)