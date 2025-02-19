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У міні та білих туфлях зі шкіри рептилії: принцеса Дельфіна сходила на месу із сім'єю

У міні та білих туфлях зі шкіри рептилії: принцеса Дельфіна сходила на месу із сім'єю

Принцеса Дельфіна з чоловіком / Фото: Getty Images

Сестра бельгійського короля Філіпа вчора відвідала месу разом із сім'єю.

Щорічна меса відбулася в церкві Нотр-Дам-де-Лакен у Лакені на згадку про покійних членів королівської родини Бельгії.

Принцеса Дельфіна з чоловіком / © Getty Images
Принцеса Дельфіна з чоловіком / Фото: Getty Images

Принцеса Дельфіна з'явилася на заході, як завжди, в екстравагантному образі. Вона одягла коротку сукню, колготи в сітку, була в синьому пальті та в чорному береті, а взула незвичайні білі туфлі зі шкіри рептилії на стійких високих підборах. В руках у Дельфіни був клатч-конверт, а також вона трохи перестаралася з макіяжем.

Принцеса Дельфіна / © Getty Images
Принцеса Дельфіна / Фото: Getty Images

До речі, Дельфіна любить носити різне екстравагантне взуття, перегляньте деякі її виходи.

Принцеса Дельфіна / © Getty Images
Принцеса Дельфіна / Фото: Getty Images
Бельгійська принцеса Дельфіна / © Associated Press
Бельгійська принцеса Дельфіна / Фото: Associated Press
Бельгійська принцеса Дельфіна / © Associated Press
Бельгійська принцеса Дельфіна / Фото: Associated Press

На заході також були присутні король та королева Бельгії. Королева Матильда справила враження стриманим і елегантним образом і новим капелюхом-таблеткою.

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