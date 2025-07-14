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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
393
Час на прочитання
1 хв

У мініатюрному сарафані і з коктейлем: леді Амелія Віндзор на фіналі Вімблдону

Леді Амелія Віндзор – велика шанувальниця тенісу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Дівчина була присутня на кількох днях Вімблдонського тенісного турніру, який проходив у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету у британській столиці.

29-річна леді Амелія приїхала на захід у мініатюрному літньому сарафані на бретельках, з мереживною стрічкою та тонким чорним бантом на грудях та доповнила вбрання світлими еспадрильями на платформі та маленькою молочно-білою сумкою-бочонкою. В руках у Амелії був прохолодний коктейль, у вухах кілька золотих сережок, а на шиї кольє з білого каміння із золотим кулоном. Аристократка розпустила волосся, зробила легкий денний макіяж та одягла на голову чорні сонцезахисні окуляри.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Це не перший візит леді Амелії Віндзор на Вімблдон. Раніше вона відвідувала цей захід на самому його старті і з’явилася перед камерами у чорному сарафані довжини міді у дрібний гороховий принт на тонких бретельках та взутті на платформі.

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

Леді Амелія Віндзор / © Getty Images

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