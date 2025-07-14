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У мініатюрному сарафані і з коктейлем: леді Амелія Віндзор на фіналі Вімблдону
Леді Амелія Віндзор – велика шанувальниця тенісу.
Дівчина була присутня на кількох днях Вімблдонського тенісного турніру, який проходив у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету у британській столиці.
29-річна леді Амелія приїхала на захід у мініатюрному літньому сарафані на бретельках, з мереживною стрічкою та тонким чорним бантом на грудях та доповнила вбрання світлими еспадрильями на платформі та маленькою молочно-білою сумкою-бочонкою. В руках у Амелії був прохолодний коктейль, у вухах кілька золотих сережок, а на шиї кольє з білого каміння із золотим кулоном. Аристократка розпустила волосся, зробила легкий денний макіяж та одягла на голову чорні сонцезахисні окуляри.
Це не перший візит леді Амелії Віндзор на Вімблдон. Раніше вона відвідувала цей захід на самому його старті і з’явилася перед камерами у чорному сарафані довжини міді у дрібний гороховий принт на тонких бретельках та взутті на платформі.