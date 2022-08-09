У мінішортах і боді з вирізами: Єва Лонгорія прогулялася містом

Єва Лонгорія показала підписникам в Instagram новий знімок зі свого повсякденного життя. На ньому акторка зазнімкована під час прогулянки містом.

Одягнена Єва у бежеве боді з вирізами в зоні декольте і на талії, а також у джинсові мінішорти, які чудово підкреслили її стрункі ноги.

Єва Лонгорія / Фото: Instagram Єви Лонгорії

Аутфіт вона доповнила білими кросівками і крислатим капелюхом

"Щасливий вівторок! Обов’язково додайте трохи фарб у свій тиждень", - написала Лонгорія.

Нагадаємо, минулого разу Єва продемонструвала аутфіт в обтислій сукні з оголеною спиною. Образ вона доповнила зачіскою "кінський хвіст".

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