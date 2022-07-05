У мінішортах і сорочці з квітковими аплікаціями: ефектний лук Маріон Котіяр на Паризькому тижні моди

У мінішортах і сорочці з квітковими аплікаціями: ефектний лук Маріон Котіяр на Паризькому тижні моди

Французька акторка прийшла на фешншоу в образі від Chanel.

Маріон Котіяр відвідала модний показ нової колекції Chanel Haute Couture Fall Winter 2022-2023, який відбувся в межах Тижня моди у Парижі.

Перед фотокамерами акторка постала у стильному образі від Chanel. На ній була смугаста сорочка із квітковими різнокольоровими аплікаціями, цифрами і лого Модного дому. Верх зірка поєднала із чорними мінішортами з поясом з логотипом французького бренду, які чудово підкреслили її стрункі ноги.

Маріон Котіяр / Фото: Getty Images

Маріон одягла чорні капронові колготи і чорні туфлі на шпильках.

Волосся Котіяр зібрала у хвіст, зробила максимально природній макіяж і одягла на очі чорні круглі окуляри. Кораловий манікюр і золоті каблучки завершили її лук.

Маріон Котіяр / Фото: Getty Images

Нагадаємо, на показі у Парижі побувала також принцеса Таїланду Сіріваннаварі Наріратана. Вона постала у твідовому чорно-білому костюмі Chanel, який складався із жакета і спідниці, та бежевому топі.

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