У мінішортах, кросівках та сорочці: Зара Тіндалл відвідала матір у лікарні

Доньку принцеси Анни сфотографували біля лікарні Брістоль, де перебуває на лікуванні її мати.

Зара приїхала провідати матір після того, як 73-річна королівська принцеса впала з коня в маєтку Геткомб-Парк у неділю ввечері, де каталася верхи і отримала струс мозку.

Принцеса Анна / Фото: Getty Images

Зара Тіндалл приїхала до лікарні в коротких джинсових шортах та джинсовій сорочці ba&sh, взута в кросівки Adidas та з маленькою сумкою Aspinal of London через плече. Вона одягла сонцезахисні окуляри і була без прикрас. Її нігті були нафарбовані світлим лаком.

Зара Тіндалл / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принцеса Анна деякий час перебуватиме в лікарні після чого повернеться до свого заміського будинку, де ще якийсь час відновлюватиметься.

Який вигляд має маєток Геткомб-Парк, де живе сестра короля Чарльза та її діти зі своїми сім'ями, ми вам показували.

Читайте також: