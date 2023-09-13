У мінішортах та балетках Chanel: Меган Маркл продефілювала за руку з Гаррі на Invictus Games

Принц Гаррі з дружиною Меган Маркл відвідують змагання у рамках Invictus Games, які відбуваються у німецькому Дюссельдорфі.

Герцог та герцогиня Сассекські відвідали матч з баскетболу на візках між Україною та Австралією під час четвертого дня "Ігор нескорених 2023".

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

42-річна Меган з'явилася на публіці в чорному топі, молочному жакеті з контрастним окантуванням від J.Crew Giselle та коротких шортах з високою талією від Staud Luisa з поясом від Givenchy і була взута у бежево-чорні балетки з відкритою п'ятою від Chanel. Довге волосся Меган було розпущене, у вухах - сережки, на пальцях кілька каблучок, а манікюр виконаний у світлому відтінку.

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Вона йшла, тримаючись за руку з принцом Гаррі в залі, де проходили змагання та широко усміхалася публіці. Днем раніше, коли Меган тільки-но приїхала до чоловіка в Німеччину, її сфотографували за руку з Юлією "Тайрою" Паєвською під час заходу на Invictus Games.

Меган, Гаррі та Юлія Паєвська на Invictus Games у Дюссельдорфі / Фото: Getty Images

Це вже шості "Ігри" після попередніх заходів у Лондоні, Орландо, Сіднеї, Гаазі та Торонто, де Меган та Гаррі вперше з'явилися на публіці як пара 2017 року. Адаптивні спортивні змагання для травмованих, хворих та поранених військовослужбовців та ветеранів є дітищем Гаррі та були створені ним 2014 року.

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