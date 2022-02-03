У мініспідниці і на шпильках: ексгубернаторка Аляски в ефектному луку приїхала до суду

У мініспідниці і на шпильках: ексгубернаторка Аляски в ефектному луку приїхала до суду

57-річна Сара Пейлін в образі total black відвідала суд.

Папараці заскочили колишню губернаторку Аляски та кандидатку у віцепрезиденти США від Республіканської партії 2008 року — Сару Пейлін — біля федерального суду Мангеттена. Політикиня приїхала туди, щоб відновити справу проти видання New York Times після того, як вона була відкладена через позитивний результат тесту на COVID-19 у неї.

Політикиня мала чудовий вигляд. Вона була у хорошому настрої. Сара одягла все чорне. На ній було коротке пальто, шкіряна мініспідниця, блузка, щільні колготи та шкіряні чоботи на шпильках.

Сара Пейлін / Getty Images

Ексгубернаторка зробила собі високу зачіску, денний макіяж та одягла на очі стильні сонцезахисні окуляри. У вухах у неї були золоті сережки-кільця.

Сара Пейлін / Getty Images

Нагадаємо, 2017 року Пейлін подала до суду на New York Times через статтю, яка нібито завдала шкоди її репутації. У статті передбачалося, що зображення (карта), створене комітетом політичних дій Сари, спровокувала вбивство у 2011 році членкині палати представників Габбі Гіффордс з Арізони.

Пейлін не була досить відома у США, коли кандидат у президенти від Республіканської партії сенатор Джон Маккейн обрав її своєю напарницею 2008 року.

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