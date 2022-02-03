У мініспідниці і на шпильках: ексгубернаторка Аляски в ефектному луку приїхала до суду

57-річна Сара Пейлін в образі total black відвідала суд.
Папараці заскочили колишню губернаторку Аляски та кандидатку у віцепрезиденти США від Республіканської партії 2008 року — Сару Пейлін — біля федерального суду Мангеттена. Політикиня приїхала туди, щоб відновити справу проти видання New York Times після того, як вона була відкладена через позитивний результат тесту на COVID-19 у неї.
Політикиня мала чудовий вигляд. Вона була у хорошому настрої. Сара одягла все чорне. На ній було коротке пальто, шкіряна мініспідниця, блузка, щільні колготи та шкіряні чоботи на шпильках.
Ексгубернаторка зробила собі високу зачіску, денний макіяж та одягла на очі стильні сонцезахисні окуляри. У вухах у неї були золоті сережки-кільця.
Нагадаємо, 2017 року Пейлін подала до суду на New York Times через статтю, яка нібито завдала шкоди її репутації. У статті передбачалося, що зображення (карта), створене комітетом політичних дій Сари, спровокувала вбивство у 2011 році членкині палати представників Габбі Гіффордс з Арізони.
Пейлін не була досить відома у США, коли кандидат у президенти від Республіканської партії сенатор Джон Маккейн обрав її своєю напарницею 2008 року.
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