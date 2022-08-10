У мініспідниці і яскравих ляпанцях: переможниця "Холостяка-11" прогулялася Лондоном

Анна Богдан показала світлини зі свого перебування у Великій Британії.

Переможниця 11-го сезону реалітішоу "Холостяк" Анна Богдан показала в Instagram Stories нові світлини зі своєї прогулянки Лондоном. Вона зізналася, що проводить останні дні у Великій Британії і повертається до України.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

"Останні дні в Лондоні. Дуже скучила за Києвом, друзями та своїм життям в Україні", - написала Аня.

Перед від'їздом дівчина фотографується на згадку на тлі гарної лондонської архітектури. На одному із фото Анна позує у молочному топі, білій джинсовій мініспідниці з коричневим поясом і зелених ляпанцях.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

На іншому знімку Богдан постала у білій футболці з вузлом на животі, блакитній спідниці міді з принтом та розрізом, а також у тих самих ляпанцях.

Анна Богдан / Фото: Instagram Анни Богдан

Нагадаємо, раніше Аня сфотографувалася на тлі Кенсінгтонського палацу у короткій сукні з принтом "зебри", яка чудово підкреслила її струнку фігуру і довгі ноги. Вбрання вона поєднала із білими кедами.

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