У мініспідниці і з ракеткою: герцогиня Кембриджська пограла в теніс

У мініспідниці і з ракеткою: герцогиня Кембриджська пограла в теніс

Кейт вирішила привітати молоду тенісистку особисто.

Дружина принца Вільяма зустрілася з новою спортивною суперзіркою Великої Британії Еммою Радукану, щоб привітати її з історичною перемогою в US Open. 18-річна дівчина стала першою британкою, що отримала цю перемогу.

Герцогиня Кембриджська і Емма Радукану / Getty Images

Герцогиня Кембриджська — запекла тенісистка і покровителька асоціації Lawn Tennis Association, тому не упустила можливості вийти з Еммою на корт. Для гри Кетрін вибрала темно-синю тенісну форму і білі кросівки, а волосся зібрала у високий хвіст.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

Весь цей тиждень у Кейт дуже насичений, адже у вівторок вона прибула до Озерного краю на північний захід Англії, щоб підтримати свою ініціативу про переваги проведення часу на природі, а також зустрілася з "дітьми Віндерміра", які пережили Голокост. У середу герцогиня з'явилася в розкішному білому вбранні в Національній портретній галереї в Сент-Джеймсському палаці.

герцогиня Кембриджська / Getty Images

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