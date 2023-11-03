У мініспідниці та грубих черевиках: леді Амелія Віндзор відвідала модний івент

Леді Амелія Віндзор була присутня на VIP-коктейлі, присвяченому відкриттю найбільшого флагманського магазину Sezane у Лондоні.

Дівчина обрала для світського виходу класичне чорне вбрання і з'явилася перед фотографами в чорному светрі в рубчик із високою горловиною, мініспідниці з поясом на талії, щільних колготах та високих шкіряних черевиках. У руках Амелія тримала невелику сумку, декоровану бантом, а також свій образ доповнила кількома золотими кільцями, сережками у вигляді сердець, лаконічним макіяжем, підкресливши пухкі губи та біляве волосся просто розчесала за проділом.

Леді Амелія Віндзор / Фото: Getty Images

Раніше в чорному міні та лоферах ми бачили леді Амелію на іншому заході. Тоді компанію їй склала кохана Ромео Бекхема – модель Міа Ріган.

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