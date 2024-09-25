У мініспідниці та квітчастій блузці: Сара Йоркська показала, як з'їздила до Нью-Йорка

Сара часто буває із робочими візитами в Америці.

64-річна герцогиня Йоркська обрала чорну плісовану спідницю та яскравий синій жакет, які вона доповнила різнокольоровою блузкою у стилі 70-х, чорними колготками та черевиками на підборах. У такому аутфіті герцогиня з'явилася на вулицях Нью-Йорка, де купувала хот-дог та спілкувалася з шанувальниками, а також фотографувалася.

"Мені пощастило бути в Нью-Йорку на Тижні клімату цього року і хочу провести вас за лаштунки! Було так захопливо зустріти стільки мотивованих молодих людей, які прагнуть зробити майбутнє набагато позитивнішим. Не можу дочекатися другого дня! #climateweeknyc #climateweek", – написала Сара у підписі під відео.

Герцогиня Йоркська взяла з собою сумку з квітковим принтом, що ідеально поєднується з її яскравим ансамблем, зробила укладання та виразний макіяж.

Нещодавно, Сара публікувала пост на згадку про свою матір Сьюзен Мері Райт.

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