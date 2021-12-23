У мініспідниці та леопардових рукавичках: "Холостячка" Злата Огнєвіч спокусливо позувала у фотосеті

Співачка у зухвалому луці знялася у новій фотосесії.
Головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" — Злата Огнєвіч — продовжує приємно дивувати своїх шанувальників все новими та новими експериментами з образами.
Зірка знялася у новій фотосесії авторства Марини Малкіної, в якій продемонструвала зухвалий ефектний лук.
Перед об'єктивом фотокамери співачка постала в білих лакованих ботильйонах, білій мініспідниці та білому топі з лямками хрест-навхрест. Злата похизувалася стрункою фігурою та пласким животом.
Гламурності аутфіту додали високі рукавички з леопардовим принтом.
Волосся Огнєвіч зібрала у високий пучок, уклавши пасмо на один бік обличчя, зробило вечірній макіяж і прикрасило вуха довгими золотистими сережками.
"Стиль це не про моду (вона занадто швидкоплинна і циклічна). Загалом: він про ТЕБЕ, характер, звички, спосіб життя. При знайомстві з людиною я вже мимоволі звертаю увагу на її стиль і знаєте, мені дуже подобається такий спосіб пізнання.
Сьогодні до мене прийде стиліст і ми разом робитимемо розбір мого гардеробу, в сторіз запощу процес. Це дуже цікаво та навіть корисно. Я впевнена, що ви для себе дізнаєтеся багато нового або просто зрозумієте, на що варто звернути увагу", — написала під фото співачка.
Злата зізналася, що вона дуже хоче змін.
"Дивлюсь ось на ці фото і не впізнаю себе, так приємно від цього. Можна стільки граней у собі відкрити через різні прояви!" — додала Огнєвіч.
Раніше у фотосесії Злата постала у романтичному аутфіті. На артистці була червона напівпрозора сукня міді з плісованими рюшами від української дизайнерки Наді Дзяк.
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