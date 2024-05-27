У мініспідниці та на підборах: принцеса Олександра на спортивному заході у Монако

Принцесу Олександру Ганноверську зазнімкували фотографи дорогою на спортивний захід.

24-річна дівчина була одягнена в білу блузку з мереживним оздобленням, коротку куртку в принт леопарда та мініспідницю такого ж кольору з двома накладними кишенями спереду. Принцеса взула білі туфлі на невисоких підборах, а в руках тримала маленьку чорну сумку Chanel.

У дівчини було розпущене волосся, на обличчі сонцезахисні окуляри, на шиї золотий ланцюжок та золоті сережки у вухах. Образ свій принцеса доповнила червоним манікюром та каблучкою на пальці.

Принцеса Олександра Ганноверська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, увечері відбулася галавечеря на честь переможців Гран-прі Монако Формули-1. На ній з'явився князь Альбер II та його дружина княгиня Шарлін, яка сяяла в ефектній червоній сукні з оголеними плечима.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

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