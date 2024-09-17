У мініспідниці з торочкою та оливковому бомбері: принцеса Марія-Олімпія на модному івенті в Лондоні

Грецька принцеса Марія-Олімпія сходила світську тусовку.
Дівчина відвідала британську прем'єру фільму "In Vogue: 1990-ті" у Лондоні.
Принцеса обрала для виходу короткий чорний топ, мініатюрну спідницю кольору хакі на запах з торочкою і високі коричневі чоботи зі шкіри. Вона була також в оливковому бомбері, який чудово поєднувався зі спідницею.
Марія-Олімпія розпустила біляве волосся, зробила, як звичайно, дуже легкий макіяж у натуральних відтінках і не стала одягати жодних прикрас.
Нагадаємо, нещодавно ми показували, як грецька принцеса тусувалася на івенті у Нью-Йорку у сукні від українського бренду.
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