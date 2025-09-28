У мініспідниці і на шпильках: Іванка Трамп похизувалася стрункими ногами під час поїздки до Нью-Йорка

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram серію знімків зі своєї поїздки до Нью-Йорка. Вона влаштувала імпровізовану фотосесію на терасі хмарочосу з виглядом на міську панораму.

На фото донька президента постала в ефектному образі. На ній був чорний подовжений топ без рукавів і з цікавими аплікаціями на стегнах, а також чорна мініспідниця. Вбрання чудово підкреслило її підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Аутфіт Іванка доповнила чорними капроновими колготами і чорними гостроносими босоніжками на високих шпильках і з акцентними срібними ремінцями.

Жінка зробила ідеально рівне укладання, макіяж смокі-айс і завершила лук делікатним золотим браслетом і каблучкою з великим каменем.

«У стані душі Нью-Йорка», — підписала знімки Трамп.

Нагадаємо, Іванка Трамп одягла на вечірку у казино гламурну кутюрну сукню з напівпрозорою спідницею від бренду Georges Hobeika.