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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1781
Час на прочитання
1 хв

У мініспідниці та кросівках: роздивляємось тенісний лук принцеси Діани

Принцеса Уельська Діана любила займатися спортом. Особливо вона любила балет та теніс.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Діана

Принцеса Діана / © Associated Press

На цьому архівному фото принцеса Уельська тримає в руках тенісну ракетку, подаровану їй західнонімецькою зіркою тенісу Штеффі Граф в ексклюзивному клубі Vanderbilt Racquet Club у Лондоні.

Принцеса Уельська Діана / © Associated Press

Принцеса Уельська Діана / © Associated Press

Того дня Діана та Штеффі зіграли парний матч. Принцеса була одягнена в білий топ і полосату мініспідницю в складку, зверху накинула кардиган і взута була в білі кросівки.

Принцеса Уельська Діана / © Associated Press

Принцеса Уельська Діана / © Associated Press

Окрім тенісу, принцеса Уельська любила танці та особливо балет. Вона навіть відвідувала танцювальні уроки, хоча це її захоплення не підтримував її чоловік Чарльз. Про це хобі принцеси планують незабаром зняти фільм.

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана і принц Чарльз / © Getty Images

Принцеса Діана і принц Чарльз / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана і принц Чарльз / © Getty Images

Принцеса Діана і принц Чарльз / © Getty Images

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Associated Press

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

Принцеса Діана / © Getty Images

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