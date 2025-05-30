У мініспідниці та кросівках: роздивляємось тенісний лук принцеси Діани

Принцеса Діана / © Associated Press

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На цьому архівному фото принцеса Уельська тримає в руках тенісну ракетку, подаровану їй західнонімецькою зіркою тенісу Штеффі Граф в ексклюзивному клубі Vanderbilt Racquet Club у Лондоні.

Принцеса Уельська Діана / © Associated Press

Того дня Діана та Штеффі зіграли парний матч. Принцеса була одягнена в білий топ і полосату мініспідницю в складку, зверху накинула кардиган і взута була в білі кросівки.

Принцеса Уельська Діана / © Associated Press

Окрім тенісу, принцеса Уельська любила танці та особливо балет. Вона навіть відвідувала танцювальні уроки, хоча це її захоплення не підтримував її чоловік Чарльз. Про це хобі принцеси планують незабаром зняти фільм.

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Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана і принц Чарльз / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана і принц Чарльз / © Getty Images Принцеса Діана / © Associated Press Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images Принцеса Діана / © Getty Images