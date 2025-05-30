- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1781
- Час на прочитання
- 1 хв
У мініспідниці та кросівках: роздивляємось тенісний лук принцеси Діани
Принцеса Уельська Діана любила займатися спортом. Особливо вона любила балет та теніс.
На цьому архівному фото принцеса Уельська тримає в руках тенісну ракетку, подаровану їй західнонімецькою зіркою тенісу Штеффі Граф в ексклюзивному клубі Vanderbilt Racquet Club у Лондоні.
Того дня Діана та Штеффі зіграли парний матч. Принцеса була одягнена в білий топ і полосату мініспідницю в складку, зверху накинула кардиган і взута була в білі кросівки.
Окрім тенісу, принцеса Уельська любила танці та особливо балет. Вона навіть відвідувала танцювальні уроки, хоча це її захоплення не підтримував її чоловік Чарльз. Про це хобі принцеси планують незабаром зняти фільм.