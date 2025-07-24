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У мініспідниці з торочкою і в обіймах чоловіка: Іванка Трамп зачарувала новими знімками з мандрівки
Донька президента США з коханим з’їздила до штату Вайомінг, який називають ковбойським.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram милі світлини зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером із поїздки до штату Вайомінг, який розташований на заході США у Скелястих горах. Вона позувала в його обіймах.
«Кілька літніх п’ятниць тому…» — підписала знімки Іванка.
Донька президента була одягнена у джинсову куртку, чорний топ та мініспідницю з різнокольоровим принтом і торочками, яка підкреслила її стрункі ноги. Лук вона доповнила ковбойськими білими чоботами на стійких підборах і солом’яною сумочкою на коричневому ремінці. Іванка уклала волосся у локони і зробила макіяж з акцентом на очах.
Джаред одягнув чорну олімпійку, білу футболку з принтом, чорні штани і сірі кросівки.
Трамп показала ще одне фото, на якому вона позувала біля автівки у блідо-фісташковій сукні міді і з металевим ковбойським поясом.
Нагадаємо, Іванка Трамп у сарафані з принтом і ляпанцях Hermes з’явилася в аеропорту Венеції.