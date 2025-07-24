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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
388
Час на прочитання
1 хв

У мініспідниці з торочкою і в обіймах чоловіка: Іванка Трамп зачарувала новими знімками з мандрівки

Донька президента США з коханим з’їздила до штату Вайомінг, який називають ковбойським.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп із чоловіком

Іванка Трамп із чоловіком / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram милі світлини зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером із поїздки до штату Вайомінг, який розташований на заході США у Скелястих горах. Вона позувала в його обіймах.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

«Кілька літніх п’ятниць тому…» — підписала знімки Іванка.

Донька президента була одягнена у джинсову куртку, чорний топ та мініспідницю з різнокольоровим принтом і торочками, яка підкреслила її стрункі ноги. Лук вона доповнила ковбойськими білими чоботами на стійких підборах і солом’яною сумочкою на коричневому ремінці. Іванка уклала волосся у локони і зробила макіяж з акцентом на очах.

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер та Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Джаред одягнув чорну олімпійку, білу футболку з принтом, чорні штани і сірі кросівки.

Трамп показала ще одне фото, на якому вона позувала біля автівки у блідо-фісташковій сукні міді і з металевим ковбойським поясом.

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп у сарафані з принтом і ляпанцях Hermes з’явилася в аеропорту Венеції.

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