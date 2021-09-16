У мінісукні і червоних туфлях на шпильках: нова міністерка закордонних справ Великої Британії в об'єктивах папараці

У мінісукні і червоних туфлях на шпильках: нова міністерка закордонних справ Великої Британії в об'єктивах папараці

Елізабет Трас, яку призначили очільницею британського МЗС, у короткому вбранні продемонструвала стрункі ноги.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон призначив колишню міністерку міжнародної торгівлі Великої Британії — Елізабет Трас, новою міністеркою закордонних справ країни.

Папараці вчора, 15 вересня, заскочили Трас на Даунінг-стріт, 10. Вона мала прекрасний вигляд і була у чудовому настрої. Мабуть, політикиня сповнена сил, енергії і нових ідей на новій посаді.

Елізабет Трас / Associated Press

Одягнена Ліз була у коротку обтислу синю сукню з декольте і коміром, яка ідеально підкреслила її струнку фігуру і ноги. Вбрання міністерка поєднала з червоними туфлями на шпильці і червоною місткою сумкою.

Елізабет Трас / Associated Press

Елізабет Трас / Associated Press

Волосся вона розпустила і підвела очі чорним олівцем. Як прикраси Елізабет використала золоті сережки-каблучки у вуха і великий ланцюг на шию.

Раніше Трас одягла на роботу коричневу сукню із запахом довжини міді, яка дозволила їй продемонструвати свої красиві коліна.

Елізабет Трас / Associated Press

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