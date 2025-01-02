У мінісукні і високих чоботах: Іванка Трамп продемонструвала струнку фігуру

43-річна донька обраного президента США коротким вбранням підкреслила ідеальну фігуру.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories фото свого нового спокусливого образу.
Вона позувала на сходах у чорній обтислій мінісукні з оголеними плечима, у якій похизувалася стрункою фігурою.
Аутфіт Іванка доповнила чорними високими чоботами і молочним жакетом тедді, який тримала в руці. У неї було розпущене волосся, макіяж смокі-айс і сережки-кільця у вухах.
Нагадаємо, Іванка Трамп сходила з чоловіком на вечерю у дублянці та обтислій сукні міді шоколадного кольору з пікантним ліфом та поясом.
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