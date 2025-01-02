У мінісукні і високих чоботах: Іванка Трамп продемонструвала струнку фігуру

Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories фото свого нового спокусливого образу.

Вона позувала на сходах у чорній обтислій мінісукні з оголеними плечима, у якій похизувалася стрункою фігурою.

Іванка Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Аутфіт Іванка доповнила чорними високими чоботами і молочним жакетом тедді, який тримала в руці. У неї було розпущене волосся, макіяж смокі-айс і сережки-кільця у вухах.

Нагадаємо, Іванка Трамп сходила з чоловіком на вечерю у дублянці та обтислій сукні міді шоколадного кольору з пікантним ліфом та поясом.

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